Делегації США сподобалася промова Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Перша промова Президента України Володимира Зеленського була вражаючою і дуже потужною. Про це у кулуарах парламенту сказав міністр енергетики США Рік Перрі, передає кореспондент УНН.
“Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною, і по тому, яка візія майбутньої України там представлена. Суть в тому, що вибори були не для нього — вони були для народу України”, — сказав Перрі.
З його слів, якби у них було кілька днів запасу для приготування, делегація США була б “у 5 разів більшою”.
“Тому що народ США стоїть разом з президентом України”, — заявив він.
Нагадаємо, Президент України сьогодні з трибуни проголосив про призначення виборів до ВР.