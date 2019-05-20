Делегации США понравилась речь Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Первая речь Президента Украины Владимира Зеленского была впечатляющей и очень мощной. Об этом в кулуарах парламента сказал министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент УНН.
"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной, и по тому, какой образ будущей Украины там представлен. Суть в том, что выборы были не для него - они были для народа Украины", - сказал Перри.
По его словам, если бы у них было несколько дней запаса для приготовления, делегация США была бы "в 5 раз больше".
"Потому что народ США стоит вместе с президентом Украины", - заявил он.
Напомним, Президент Украины сегодня с трибуны объявил о назначении выборов в ВР.