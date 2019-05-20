Делегации США понравилась речь Зеленского

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной, и по тому, какой образ будущей Украины там представлен. Суть в том, что выборы были не для него - они были для народа Украины", - сказал Перри.

По его словам, если бы у них было несколько дней запаса для приготовления, делегация США была бы "в 5 раз больше".

"Потому что народ США стоит вместе с президентом Украины", - заявил он.

Напомним, Президент Украины сегодня с трибуны объявил о назначении выборов в ВР.



