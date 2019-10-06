Глава минэнерго США об Украине: Бог - свидетель, что ни одного упоминания о Байдене не было

“Это был очень интенсивный, очень целеустремленный толчок, чтобы заставить Украину очистится от коррупции. Это всем хорошо известный факт, что это исторически коррумпированная страна, поэтому идея была четкой: если вы очистите страну от коррупции, то Соединенные Штаты будут готовы прийти и помочь вам”, — пояснил Перри.

Министр отметил, что он не может сказать какой-либо американской компании идти и инвестировать в Украину пока там продолжаются “все эти коррупционные схемы”.

В свою очередь, Перри сказал, что он никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал в разговорах бывшего вице-президента Джозефа Байдена или его сына Хантера.

“Я никогда не слышал и я говорил об этом с президентом. У меня был разговор по телефону с (личным адвокатом президента США Дональда Трампа) Руди Джулиани об этом. Я разговаривал с бывшим послом (США в Украине Мари Йованович — ред). Я разговаривал с нынешним послом (временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор). Я разговаривал с (спецпредставителем Госдепа США по Украине) Куртом Волкером, (послом США в ЕС) Горданом Сондлендом, послом ЕС — каждое имя, которое вы видели в средствах массовой информации. Ни разу Бог — мой свидетель, ни разу не было упомянуто имя Байдена — ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались. О коррупции говорили в стране, но этот срок употребляли обычно относительно олигархов и того, что у вас есть”, — отметил он.

Министр сказал, что ему “стало очень приятно”, когда президент Украины Владимир Зеленский и его команда взяли публичный вектор развития борьбы с коррупцией и развития экономического роста страны.

“В кругу наших интересов всегда была и остается попытка помочь Украине стать настолько независимой, насколько это возможно с энергетической точки зрения. Они были заложниками россиян из-за российского газа. Россияне буквально отключили газ для Украины, атаковали ее”, — сказал он.

Между тем, по сообщениям СМИ, Перри планирует покинуть свой пост в следующем месяце.

Напомним, ранее УНН сообщал, что министр энергетики США Рик Перри настоял, чтобы Трамп позвонил Зеленскому.

Напомним, в субботу Politico сообщила, что Перри требовал от украинского президента Зеленского покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” и включить в нее больше американцев. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.