Глава минэнерго США об Украине: Бог - свидетель, что ни одного упоминания о Байдене не было
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что у него очень широкие круги знакомств, как и у любого высокопоставленного чиновника США, но он никогда не слышал, чтобы экс-вице-президента США Джозефа Байдена, или его сына Хантера, упоминали в разговорах. Об этом он рассказал в интервью CBN News, передает УНН.
“Это был очень интенсивный, очень целеустремленный толчок, чтобы заставить Украину очистится от коррупции. Это всем хорошо известный факт, что это исторически коррумпированная страна, поэтому идея была четкой: если вы очистите страну от коррупции, то Соединенные Штаты будут готовы прийти и помочь вам”, — пояснил Перри.
Министр отметил, что он не может сказать какой-либо американской компании идти и инвестировать в Украину пока там продолжаются “все эти коррупционные схемы”.
В свою очередь, Перри сказал, что он никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал в разговорах бывшего вице-президента Джозефа Байдена или его сына Хантера.
“Я никогда не слышал и я говорил об этом с президентом. У меня был разговор по телефону с (личным адвокатом президента США Дональда Трампа) Руди Джулиани об этом. Я разговаривал с бывшим послом (США в Украине Мари Йованович — ред). Я разговаривал с нынешним послом (временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор). Я разговаривал с (спецпредставителем Госдепа США по Украине) Куртом Волкером, (послом США в ЕС) Горданом Сондлендом, послом ЕС — каждое имя, которое вы видели в средствах массовой информации. Ни разу Бог — мой свидетель, ни разу не было упомянуто имя Байдена — ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались. О коррупции говорили в стране, но этот срок употребляли обычно относительно олигархов и того, что у вас есть”, — отметил он.
Министр сказал, что ему “стало очень приятно”, когда президент Украины Владимир Зеленский и его команда взяли публичный вектор развития борьбы с коррупцией и развития экономического роста страны.
“В кругу наших интересов всегда была и остается попытка помочь Украине стать настолько независимой, насколько это возможно с энергетической точки зрения. Они были заложниками россиян из-за российского газа. Россияне буквально отключили газ для Украины, атаковали ее”, — сказал он.
Между тем, по сообщениям СМИ, Перри планирует покинуть свой пост в следующем месяце.
Напомним, ранее УНН сообщал, что министр энергетики США Рик Перри настоял, чтобы Трамп позвонил Зеленскому.
Напомним, в субботу Politico сообщила, что Перри требовал от украинского президента Зеленского покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” и включить в нее больше американцев. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.