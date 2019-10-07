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AP: сторонники Трампа стремились к смене руководства в "Нафтогаз Украина"

Киев • УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Несколько предпринимателей, поддерживающих, в том числе материально, Республиканскую партию США, добивались весной этого года смены руководства в украинской компании “Нафтогаз” и заключения ей выгодных контрактов с компаниями, контролируемыми сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает УНН.

AP: сторонники Трампа стремились к смене руководства в "Нафтогаз Украина"

По данным источников издания, некоторые предприниматели, которые заявляли о своих связях с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались добиться смены руководства украинской компании. Так, по информации источников агентства, место главы правления “Нафтогаза” Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.

Источники агентства утверждают, что сторонники американского лидера придерживались исключительно деловых целей, избегая политики. По данным AP, речь идет об американских предпринимателях Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также о “нефтяном магнате” из Флориды по имени Гарри Сарджинт III.

Несмотря на это, согласно информации, министр энергетики США Риком Перри приложил усилия, чтобы создать более дружественную управленческую команду газовой компании.

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Напомним, в субботу Politico сообщила, что министр энергетики США Рик Перри требовал от украинского президента Зеленского покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” и включить в нее больше американцев. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

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