Перрі спростував інформацію про відставку на тлі скандалу з Україною

"Ні. Я тут, я працюю", - сказав він, коментуючи інформацію видання Politico на пресконференції в Литві.

"Вони пишуть історію принаймні дев'ять місяців. Можливо, в один із днів вони все зрозуміють правильно, але не сьогодні, не завтра, не в наступному місяці", - додав він.

У статті Politico три джерела, близьких до Перрі, повідомили, що міністр оголосить про свою відставку в листопаді. Інформація з'явилася через кілька днів після того, як в сенатському комітеті у закордонних справах направили Перрі питання, пов'язані з його поїздкою в Україну на тлі ретельного вивчення відносин з нею адміністрації Трампа.

Як повідомляв УНН, раніше новинний портал Axios з посиланням на джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив республіканцям в Палаті представників Конгресу США, що не хотів проводити в липні телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, і погодився на бесіду тільки на наполегливе прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.