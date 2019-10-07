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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перри опроверг информацию об отставке на фоне скандала с Украиной

Киев • УНН

 • 9586 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр энергетики США Рик Перри в понедельник опроверг информацию о том, что он покинет администрацию в ноябре, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Перри опроверг информацию об отставке на фоне скандала с Украиной

"Нет. Я здесь, я работаю", - сказал он, комментируя информацию издания Politico на пресс-конференции в Литве.

"Они пишут историю по крайней мере девять месяцев. Возможно, в один из дней они все поймут правильно, но не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", - добавил он.

В статье Politico три источника, близких к Перри, сообщили, что министр объявит о своей отставке в ноябре. Информация появилась через несколько дней после того, как в сенатском комитете по иностранным делам направили Перри вопросы, связанные с его поездкой в Украину на фоне тщательного изучения отношений с ней администрации Трампа.

Как сообщал УНН, ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей Конгресса США, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, и согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

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