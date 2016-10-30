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Глава Кировоградской ОГА задекларировал право собственности в 16 компаниях и квартиру в столице

Киев • УНН

 • 8440 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал, в частности право собственности в 16 компаниях и квартиру в г. Киев. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает корреспондент УНН.

Согласно информации, дивиденды С.Кузьменко от ООО "Агровиста" в 2015 году составили 580 тыс. 160 грн.

Также он получил 73,5 тыс. грн заработной платы и 6 тыс. 58 грн от передачи в аренду имущества ООО "УкрАгроКом".

Глава ОГА владеет земельным участком 49,5 тыс. кв.м в Головковке Александрийского района и тремя земельными участками в Приютовке Александрийского района площадью 1,5 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м и 960 кв. м.

В этом же населенном пункте находится жилой дом главы Кировоградской ОГА площадью 467,7 кв. м. Кроме этого жилья, С.Кузьменко задекларировал столичную квартиру площадью 127,6 кв. м, которая была приобретена в 2007 году. Однако, не предоставил информации о правах на объект.

Жене С.Кузьменко Наталье принадлежит земельный участок в Головковке Александрийского района площадью 20 тыс. кв.м и квартира в г. Александрия площадью 68,3 кв.м.

В 2015 году сумма заработной платы Н.Кузьменко по основному месту работы (Головковская СОШ) составила 17 тыс. 127 грн, а по совместительству в ООО "АгроАльянс" жена главы облгосадминистрации заработала 41 тыс. 449 грн.

Согласно поданной декларации, ценного движимого имущества и транспортного средства семья не имеет.

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