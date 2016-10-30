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Голова Кіровоградської ОДА задекларував право власності в 16 компаніях та квартиру в столиці

Голова Кіровоградської ОДА задекларував право власності в 16 компаніях та квартиру в столиці

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував зокрема право власності в 16 компаніях та квартиру в м.Київ. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає кореспондент УНН.

Згідно з інформацією, дивіденди С.Кузьменка від ТОВ “Агровіста” в 2015 році склали 580 тис. 160 грн.

Також він отримав 73,5 тис. грн заробітної плати і 6 тис. 58 грн від передачі в оренду майна ТОВ “УкрАгроКом”.

Голова ОДА володіє земельною ділянкою 49,5 тис. кв. м у Головківці Олександрійського району та трьома земельними ділянками у Приютівці Олександрійського району площею 1,5 тис. кв. м, 1,5 тис. кв. м та 960 кв. м.

В цьому ж населеному пункті знаходиться житловий будинок очільника Кіровоградщини площею 467,7 кв. м. Окрім цього житла, С.Кузьменко задекларував столичну квартиру площею 127,6 кв. м, яку було придбано у 2007 році. Однак, не надав інформації щодо прав на об’єкт.

Дружині С.Кузьменка Наталії належить земельна ділянка у Головківці Олександрійського району площею 20 тис. кв. м та квартира у м.Олександрія площею 68,3 кв. м.

У 2015 році сума заробітної плати Н.Кузьменко за основним місцем роботи (Головківська ЗОШ) склала 17 тис. 127 грн, а за сумісництвом у ТОВ “АгроАльянс” дружина голови облдержадміністрації заробила 41 тис. 449 грн.
Згідно з поданою декларацією, цінного рухомого майна та транспортного засобу сім’я не має.

Українські Національні Новини

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