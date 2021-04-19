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Председатель футбольной Суперлиги: выведем футбол на его законное место

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент "Реала" и глава европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание турнира. Слова Переса приводит сайт Суперлиги, передает УНН.

Цитата

Перес уверен в правильности создания Суперлиги. По его мнению этот проект выведет футбол на новый уровень.

"Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность крупных клубов - удовлетворить потребности этих людей", - подчеркнул Перес.

Детали

Вице-председатель Суперлиги и сопредседатель "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер заявил, что Суперлига увеличит финансовую поддержку более широкой футбольной пирамиды.

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"Собирая вместе крупнейшие клубы и игроков мира для игры друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига откроет новую главу в европейском футболе, обеспечив соревнования и условия мирового класса, а также увеличив финансовую поддержку более широкой футбольной пирамиды", - отметил Глейзер.

Что еще известно

Отметим, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В их число вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги.

Напомним

Лондонский "Тоттенхэм" уволил главного тренера Жозе Моуринью.

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