Председатель футбольной Суперлиги: выведем футбол на его законное место
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент "Реала" и глава европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание турнира. Слова Переса приводит сайт Суперлиги, передает УНН.
Цитата
Перес уверен в правильности создания Суперлиги. По его мнению этот проект выведет футбол на новый уровень.
"Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность крупных клубов - удовлетворить потребности этих людей", - подчеркнул Перес.
Детали
Вице-председатель Суперлиги и сопредседатель "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер заявил, что Суперлига увеличит финансовую поддержку более широкой футбольной пирамиды.
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"Собирая вместе крупнейшие клубы и игроков мира для игры друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига откроет новую главу в европейском футболе, обеспечив соревнования и условия мирового класса, а также увеличив финансовую поддержку более широкой футбольной пирамиды", - отметил Глейзер.
Что еще известно
Отметим, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В их число вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги.
Напомним
Лондонский "Тоттенхэм" уволил главного тренера Жозе Моуринью.