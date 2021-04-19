Лондонський "Тоттенхем" звільнив головного тренера Жозе Моурінью
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що керівництво “Тоттенхема” звільнило з посади головного тренера португальця Жозе Моурінью. Про це пише УНН з посиланням на BBCsport.
Деталі
Так, крім новини на BBC, інформація з’явилася в Twitter деяких європейськіх журналистів.
На офіційному сайті клубу є інформація станом на ранок, що сьогодні може відбутися звільнення Жозе Моурінью та його тренерського штабу.
Довідково
Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью очолив “Тоттенхем” у листопаді 2019 року.
В минулого сезону йому вдалося вивести клуб на шосте місце в Прем’єр-лізі. Наразі вони сьомі, набравши два бали за останні три гри в лізі, і в березні вибули з Ліги Європи.
Що було раніше
Наприкінці березня стало відомом, що лондонський “Тоттенхем” розглянув можливість звільнення з поста головного тренера клубу іменитого португальця Жозе Моурінью.