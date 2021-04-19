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Лондонский "Тоттенхэм" уволил главного тренера Жозе Моуринью

Лондонский "Тоттенхэм" уволил главного тренера Жозе Моуринью

Киев  •  УНН

 • 16462 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство “Тоттенхэма” уволило с поста главного тренера португальца Жозе Моуринью. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBCsport.

Детали

Так, кроме новости на BBC, информация появилась в Twitter некоторых европейских журналистов.

На официальном сайте клуба есть информация по состоянию на утро, что сегодня может произойти увольнение Жозе Моуринью и его тренерского штаба.

Справка

Известный португальский специалист Жозе Моуринью возглавил “Тоттенхэм” в ноябре 2019 года.

В прошлом сезоне ему удалось вывести клуб на шестое место в Премьер-лиге. Сейчас они седьмые, набрав два балла за последние три игры в лиге, и в марте выбыли из Лиги Европы.

Что было раньше

В конце марта стало известным, что лондонский “Тоттенхэм” рассмотрел возможность ухода с поста главного тренера клуба именитого португальца Жозе Моуринью.

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