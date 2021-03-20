"Тоттенхем" може звільнити Моурінью: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" розглянув можливість звільнення з поста головного тренера клубу іменитого португальця Жозе Моурінью, передає УНН з посиланням на "dailymail".
Деталі
Моурінью знаходиться під величезним тиском, і його невдачі останнім часом можуть коштувати роботи.
За даними джерела, в клубі незадоволені поточним восьмим місцем в чемпіонаті і вильотом з 1/8 фіналу Ліги Європи від загребського “Динамо”. У випадку, якщо лондонці не зможуть потрапити до топ-4 АПЛ та не кваліфікуються в зону Ліги чемпіонів, тоді Моурінью буде звільнений.
Контракт Моурінью з “шпорами” розрахований ще на два роки, але після закінчення сезону керівництво може відсторонити португальця від роботи зі збереженням заробітної плати перед звільненням, а не виплачувати йому всю компенсацію відразу, як це було з його попередником Маурісіо Почеттіно.
Процес визначення стосовно потенційних кандидатів на заміну Моурінью вже розпочався з боса “РБ Лейпциг” Джуліана Нагельсманна, якого вважають ідеальним кандидатом на посаду в “Тоттенхем”, якщо буде прийнято рішення розлучитися з нинішнім головним тренером.
Додамо
Фінансове становище клубу стане ключовим фактором при прийнятті рішення про те, в якому напрямку буде рухатися клуб напередодні наступного сезону.