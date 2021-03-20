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"Тоттенхэм" может уволить Моуринью: известны детали

Киев  •  УНН

 • 15194 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" рассмотрел возможность ухода с поста главного тренера клуба именитого португальца Жозе Моуринью, передает УНН со ссылкой на "dailymail".

Детали

Моуринью находится под огромным давлением, и его неудачи в последнее время могут стоить работы.

По данным источника, в клубе недовольны текущим восьмым местом в чемпионате и вылетом из 1/8 финала Лиги Европы от загребского “Динамо”. В случае, если лондонцы не смогут попасть в топ-4 АПЛ но не квалифицируются в зону Лиги чемпионов, тогда Моуринью будет уволен.

Контракт Моуринью с “шпорами” рассчитан еще на два года, но по окончании сезона руководство может отстранить португальца от работы с сохранением заработной платы перед увольнением, а не выплачивать ему всю компенсацию сразу, как это было с его предшественником Почеттино.

Процесс определения относительно потенциальных кандидатов на замену Моуринью уже начался с босса “СБ Лейпциг” Джулиана Нагельсманна, которого считают идеальным кандидатом на должность в “Тоттенхэм”, если принято решение расстаться с нынешним главным тренером.

Добавим

Финансовое положение клуба станет ключевым фактором при принятии решения о том, в каком направлении будет двигаться клуб в преддверии следующего сезона.

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