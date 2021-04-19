Голова футбольної Суперліги: виведемо футбол на його законне місце

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Перес впевнений у правильності створення Суперліги. На його думку цей проект виведе футбол на новий рівень.

"Ми допоможемо футболу на кожному рівні і виведемо його на законне місце в світі. Футбол - єдиний глобальний вид спорту з фанатською базою в чотири мільярди чоловік. Наша відповідальність, відповідальність великих клубів - задовольнити потреби цих людей", - підкреслив Перес.

Деталі

Віце-голова Суперліги і співголова "Манчестер Юнайтед" Джоел Глейзер заявив, що Суперліга збільшить фінансову підтримку ширшої футбольної піраміди.

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"Збираючи разом найбільші клуби і гравців світу для гри один з одним на протязі всього сезону, Суперліга відкриє нову главу в європейському футболі, забезпечивши змагання і умови світового класу, а також збільшивши фінансову підтримку ширшої футбольної піраміди", - наголосив Глейзер.

Що ще відомо

Зауважимо, що раніше 12 європейських клубів оголосили про створення Суперліги. До їх числа увійшли: англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

УЄФА, АПЛ, Ла Ліга та Серія А розкритикували та виступили проти створення Суперліги.

Нагадаємо

Лондонський "Тоттенхем" звільнив головного тренера Жозе Моурінью.