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Глва Донецкой ОГА показал ход "Большого строительства" в прифронтовой Волновахе

Киев • УНН

 • 23271 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В прифронтовой Волновахе председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко проверил ход строительства стадиона, ремонт школы и больницы. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Глва Донецкой ОГА показал ход "Большого строительства" в прифронтовой Волновахе

“Рабочая поездка в Волноваху. Осмотрел ход строительства стадиона, работы по термомодернизации школы и больницы, ремонт приемного отделения. Стадион строится в городе в рамках национальной программы „Большое строительство“. Сейчас там ведутся работы по обустройству футбольного поля. К октябрю 2020 года современный стадион, который строится с „нуля“, должен быть готов принять первых посетителей”, — написал Кириленко.

Он отметил, что современный стадион строится на территории вблизи Волновахской общеобразовательной школы № 3, а поэтому они могут рассматриваться как единый комплекс.

“В самой школе, которая была построена в 1938 году, реализуется проект по термомодернизации и термосанации здания, который участвует в кредитной программе Европейского Инвестиционного банка „Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины“”, — сообщил Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА также встретился с жителями Волновахи и Волновахского района.

“Обсудили проблемные вопросы — водоснабжение поселка Донское, подготовка школ к новому учебному году. Все вопросы, поднятые общественностью города, будут обработаны департаментами ОГА”, — пообещал Кириленко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах “Большого строительства” на 2021 год.

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