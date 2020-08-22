Голова Донецької ОДА показав хід "Великого будівництва" у прифронтовій Волновасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У прифронтовій Волновасі голова Донецької ОДА Павло Кириленко перевірив хід будівництва стадіону, ремонт школи та лікарні. Про це очільник регіону розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Робоча поїздка до Волновахи. Оглянув хід будівництва стадіону, роботи з термомодернізації школи та лікарні, ремонту приймального відділення. Стадіон споруджується у місті в рамках національної програми „Велике будівництво“. Наразі там тривають роботи з облаштування футбольного поля. До жовтня 2020 року сучасний стадіон, що будується з „нуля“, має бути готовий прийняти перших відвідувачів”, — написав Кириленко.
Він зазначив, що сучасний стадіон споруджується на території поблизу Волноваської загальноосвітньої школи №3, а тому вони можуть розглядатися як єдиний комплекс.
“У самій школі, що була побудована у 1938 році, реалізується проєкт з термомодернізації та термосанації будівлі, який бере участь у кредитній програмі Європейського Інвестиційного банку “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”, — повідомив Кириленко.
Голова Донецької ОДА також зустрівся з мешканцями Волновахи та Волноваського району.
“Обговорили проблемні питання — водопостачання селища Донське, підготовка шкіл до нового навчального року. Усі питання, порушені громадою міста, будуть опрацьовані департаментами ОДА”, — пообіцяв Кириленко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про плани “Великого будівництва” на 2021 рік.