Председатель АМКУ задекларировал два автомобиля Jaguar и дорогие часы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал электронную декларацию за 2015 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, Ю.Терентьев имеет с женой общую квартиру в Киеве площадью 155,6 кв.м.
Он задекларировал автомобиль бизнес-класса Jaguar XF 2012 варисть 450 тыс. грн., а на жену зарегистрирован Jaguar XJ 2013 выпуска стоимостью 1 млн грн.
При этом глава АМКУ заработал за прошлый год, работая в ПАО "АрселорМеттал Кривой Рог", 867,5 тыс. грн., а уже в АМКУ - 100,4 тыс. грн. Общие поступления от процентов составляли 696,4 тыс. грн.
На банковских счетах он разместил 400 тыс. долл., 3,5 млн грн и 980 тыс. грн, его жена держит в банках - 450 тыс. долл., 10,6 тыс. долл., 1806 евро, 1400 евро и 670 грн. В то же время, Ю.Терентьев задекларировал наличных - 30 тыс. долл.
Ю.Терентьев указал также и часы, в частности, таких производителей IWC Fliegeruhr (Big Pilot), Chanel, Cartier а также ювелирные изделия с бриллиантами, которые принадлежат его жене.