Голова АМКУ задекларував два авто Jaguar і дорогі годинники
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав електронну декларацію за 2015 рік, опубліковану в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, Ю.Терентьєв має з дружиною спільну квартиру у Києві площею 155,6 кв.м.
Він задекларував автомобіль бізнес-класу Jaguar XF 2012 року варістю 450 тис. грн., а на дружину зареєстрований Jaguar XJ 2013 року випуску вартістю 1 млн грн.
При цьому голова АМКУ заробив за минулий рік, працюючи в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", 867,5 тис. грн., а вже в АМКУ – 100,4 тис. грн. Загальні надходження від процентів становили 696,4 тис. грн.
На банківських рахунках він розмістив 400 тис. дол., 3,5 млн грн і 980 тис. грн, його дружина тримає у банках – 450 тис. дол., 10,6 тис. дол., 1806 євро, 1400 євро та 670 грн. У той же час, Ю.Терентьєв задекларував готівки – 30 тис. дол.
Ю.Терентьєв вказав також і годинники, зокрема, таким виробників IWC Fliegeruhr (Big Pilot), Chanel, Cartier а також ювелірні вироби з діамантами, які належать його дружині.