Голосование завершилось на выборах в Литве

КИЕВ. 12 мая. УНН. Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве. В 20:00 по местному времени (совпадает с киевским) закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из девяти претендентов на пост главы государства, а также проголосовать на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте, передает УНН.