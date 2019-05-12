Голосування завершилося на виборах в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Голосування на сьоме за роки незалежності президентських виборах завершилося в Литві. О 20:00 за місцевим часом (збігається з київським) закрилися близько 2 тисяч виборчих дільниць, на яких 2,472 млн володіють правом голосу громадян могли зробити вибір на користь одного з дев’яти претендентів на пост глави держави, а також проголосувати на референдумах про введення подвійного громадянства і скорочення на 15% депутатського корпусу в парламенті, інформує УНН.
Однак через черги, які утворилися перед закінченням голосування на декількох ділянках, Головна виборча комісія прийняла рішення продовжити час їх роботи.
“Всім тим, хто прийшов на ділянку до 20:00, надана можливість проголосувати і після цієї години”, — повідомила журналістам голова комісії Лаура Матьyoшайтіте.
За попередніми даними комісії, явка становить 56,46%. Порогу активності для президентських виборів законами Литви не передбачено, тому вони вважаються такими, що відбулися за будь-яких показників. Перешкодити юридичному визнанню можуть лише значні порушення порядку голосування, яких, згідно з комісією, не було. Поріг явки в 50% існує для референдумів. Він теж подоланий.
Поліція отримала близько 50 повідомлень про можливі порушення. Сигнали стосувалися незаконної агітації, яка в день виборів заборонена, і спроб підкупу виборців. Однак жодного попереднього слідства по ним розпочато не було.
Нагадуємо, на виборах в Литві фіксують меншу явку, ніж у 2014 році.