Голосування завершилося на виборах в Литві

КИЇВ. 12 травня. УНН. Голосування на сьоме за роки незалежності президентських виборах завершилося в Литві. О 20:00 за місцевим часом (збігається з київським) закрилися близько 2 тисяч виборчих дільниць, на яких 2,472 млн володіють правом голосу громадян могли зробити вибір на користь одного з дев’яти претендентів на пост глави держави, а також проголосувати на референдумах про введення подвійного громадянства і скорочення на 15% депутатського корпусу в парламенті, інформує УНН.