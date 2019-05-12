На виборах в Литві фіксують меншу явку, ніж у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Литві 12 травня проходять президентські вибори і два референдуми - про подвійне громадянство і про зменшення кількості депутатів Сейму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Baltnews.
Керівник Головної виборчої комісії (ДВК) Литви Лаура Матьешайтіте розповіла на прес-конференції про те, що на виборах президента литовці голосують менш активно, ніж на виборах 2014 року.
На 12 годину дня загальна явка на вибори президента, з урахуванням достроково тих, хто проголосував, склала 27,7%.
Найвища явка в Нерінге - 48,14%, а в Вісагінасі явка найнижча в республіці - 20,76%.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Литві оберуть нового президента і проведуть два референдуми .