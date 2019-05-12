На выборах в Литве фиксируют меньшую явку, чем в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Литве 12 мая проходят президентские выборы и два референдума – о двойном гражданстве и об уменьшении числа депутатов Сейма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Baltnews.
Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матьешайтите рассказала на пресс-конференции о том, что на выборах президента литовцы голосуют менее активно, нежели на выборах 2014 года.
На 12 часов дня общая явка на выборы президента, с учетом досрочно проголосовавших, составила 27,7%.
Самая высокая явка в Неринге – 48,14%, а в Висагинасе явка самая низкая в республике – 20,76%.
Как сообщал УНН, сегодня в Литве изберут нового президента и проведут два референдума.