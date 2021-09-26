Голосование в Германии: явка пока ниже, чем на предыдущих выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На федеральных выборах, которые проходят сегодня в Германии, явка на избирательных участках по состоянию на 14:00 составила 36,5%. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление руководителя федеральной избирательной комиссии Георга Тиля.
Цитата:
"Как и ожидалось, определенная в настоящее время явка избирателей ниже значения 2017 года, однако мы предполагаем значительно более высокую долю избирателей по почте, участие которых будет определено позднее в рамках определения окончательных результатов выборов", - сказал он.
Детали
Отмечается, что на федеральных выборах 2017 года явка на это время составляла 41,1%. Поэтому, в этом году она на 4,6% меньше.
Тиль также призвал всех избирателей, которые еще не проголосовали, воспользоваться своим правом голоса.
Сообщается, что избирательные участки будут открыты до 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). На последних федеральных выборах в 2017 году явка, согласно официальным окончательным результатам, в целом составила 76,2%.
Что было ранее
По состоянию на 12:00 во многих городах Германии явка превышала соответствующие показатели 2017 года.
Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.