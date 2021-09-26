Голосування у Німеччині: явка наразі нижча, ніж на попередніх виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На федеральних виборах, які проходять сьогодні в Німеччині, явка на виборчих дільницях станом на 14:00 становила 36,5%. Про це пише УНН з посиланням на заяву керівника федеральної виборчої комісії Георга Тіля.
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“Як і очікувалося, визначена наразі явка виборців нижче значення 2017 року, проте ми припускаємо значно вищу частку виборців, які проголосують поштою, участь яких буде визначено пізніше в межах визначення остаточних результатів виборів”, — сказав він.
Деталі
Відзначається, що на федеральних виборах 2017 року явка на цей час становила 41,1%. Тож, цього року вона на 4,6% менше.
Тіль також закликав всіх виборців, які ще не проголосували, скористатися своїм правом голосу.
Повідомляється, що виборчі дільниці будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). На останніх федеральних виборах в 2017 році явка, згідно з офіційним остаточним результатом, загалом становила 76,2%.
Що було раніше
Станом на 12:00 у багатьох містах Німеччини явка перевищувала відповідні показники 2017 року.
Контекст
Сьогодні, 26 вересня, у ФРН проходять парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.