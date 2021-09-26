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Выборы в Германии: есть тенденция к высокой явке, в Берлине уже 27,4%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Явка на выборах в Бундестаг в Берлине достигла 27,4% на 12:00, в других городах наблюдается тенденция к повышенной явке по сравнению с парламентскими выборами 2017 года, пишет УНН со ссылкой на данные немецких СМИ, в частности Stern и Bild.

Детали

Так, по данным издания Stern, в Берлине 27,4 процента всех избирателей, имеющих право голоса, проголосовали до 12:00 воскресенья. Отмечается, что явка на федеральных выборах 2017-го составляла 27,2%. При этом, по информации Stern, перед многими из 2257 избирательных участков Берлина образовались длинные очереди.

В то же время, как сообщает издание Bild, в нескольких городах в землях Северный Рейн-Вестфалия наблюдается более высокая явка, чем в 2017 году. На 12:00 отдали свои голоса 44,8% избирателей. При этом на выборах 2017-го показатель составлял лишь 40,1%.

В Кельне 27,92% приняли участие в выборах приблизительно до 12:00 дня (в 2017 году было 26,2%), в то время как в Эссене до полудня проголосовало 29,5% (на 2% больше). В Дортмунде и Дюссельдорфе явка также была выше по сравнению с показателем 2017 года, пишет издание.

Что было ранее

Как писал УНН, первые ведущие политики в ФРГ уже отдали свои голоса на парламентских выборах, по итогам которых будет избран новый канцлер страны - вместо Ангелы Меркель.

Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц поставил галочки в своем избирательном округе в Потсдаме. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) также уже проголосовали. Также проголосовал кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет, однако в его волеизъявлении журналисты увидели нарушения. Также уже проголосовала и кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок.

Контекст

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.

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