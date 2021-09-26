Вибори у Німеччині: є тенденція до високої явки, у Берліні вже 27,4%

Деталі

Так, за даними видання Stern, в Берліні 27,4 відсотка всіх виборців, хто має право голосу, проголосували до 12:00 неділі. Відзначається, що явка на федеральних виборах 2017 року становила 27,2%. При цьому, за інформацією Stern, перед багатьма з 2257 виборчих дільниць Берліна утворилися довгі черги.

Водночас, як повідомляє видання Bild, у декількох містах в землях Північний Рейн-Вестфалія спостерігається більш висока явка, ніж в 2017 році. На 12 годину віддали свої голоси 44,8% виборців. При цьому на виборах 2017 року показник становив лише 40,1%.

У Кельні 27,92% взяли участь у виборах на приблизно 12 годину дня (у 2017 році було 26,2%), у той час як в Ессені до полудня проголосувало 29,5% (на 2% більше). У Дортмунді та Дюссельдорфі явка також була вище у порівнянні з показником 2017 року, пише видання.

Що було раніше

Як писав УНН, перші провідні політики в ФРН вже віддали свої голоси на парламентських виборах, за підсумками яких буде обрано нового канцлера країни - замість Ангели Меркель.

Так, кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц поставив галочки в своєму виборчому окрузі в Потсдамі. Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (СДПН) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (ХСС) також вже проголосували. Також проголосував кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Армін Лашет, проте в його волевиявленні журналісти побачили порушення. Також вже проголосувала і кандидат у канцлери від "зелених" Анналена Бербок.

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, у ФРН проходять парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.