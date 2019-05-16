"Голос", "Удар", "Нога": реакция соцсетей на политические амбиции Вакарчука
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук решил во второй раз покорить большую политику вместе со своей партией "Голос". УНН собрал реакцию социальных сетей, которую вызвало решение шоумена баллотироваться на парламентских выборах, которые должны состояться в октябре 2019 года.
Сегодня утром в центре Киева Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос", представил некоторых членов своей команды и озвучил идеи с которыми собирается идти на парламентские выборы.
Это уже не первый случай, когда человек творческой профессии намерен реализовать себя в политике, что, конечно, не могло пройти мимо пользователей социальных сетей:
Многие сравнивают Вакарчука с другими известными артистами, или проводит аналогию с представителями других профессий:
Некоторые замечает, что это уже не первая попытка певца войти в парламент:
Пользователи соцсетей, также отмечают, что это несвоевременный шаг шоумена:
Но нашлись и сторонники новоиспеченного политика, которые выражают свое мнение в комментариях:
Есть и просто негативные реакции и комментарии к постам, в которых люди не верят в искренность и профессионализм Святослава: