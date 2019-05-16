Вакарчук назвав членів своєї команди

Так, до команди партії, що створюється, увійшли: Юлія Клименко, яка, за словами Вакарчука, у віці 25 років керувала великим, власноруч створеним підприємством, а також була заступником міністра економіки в уряді реформаторів.

Ярослав Юрчишин, який очолював українську філію агентства Transperensy Int.

Юрій Соколов - член-кореспондент АМНУ, кардіолог і ініціатор створення програми по безкоштовному встановленню стендів.

Андрій Шараскін – захисник Донецького аеропорту, театральний режисер.

Соломія Бобровська - в.о. голови Одеської облдержадміністрації у 2016-2017 роках.

За словами лідера партії, що створюється, їх усіх об'єднує нульова толерантність до корупції і прагнення позитивно змінити країну і політику.

Зазначимо, що наразі партія лише реєструється в Мін'юсті, тож фактично ще не створена. Також іще не відомо, хто увійде в партію. Особи, які прийшли сьогодні підтримати Вакарчука на заході, - це члени його команди, і не відомо, чи увійдуть вони до складу нової політсили.

Як повідомляв УНН, у четвер музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив про створення своєї партії "Голос".

Нагадаємо, Вакарчук вже був депутатом Верховної Ради 6 скликання. Пройшов він до ВР за списком політичної сили "Наша Україна – Народна Самооборона". Нардепом Вакарчук був з 23 листопада 2007 року до 16 грудня 2008 року, коли повноваження його були достроково припиненні на підставі особистої заяви. За час роботи в парламенті Вакарчук не подав жодного законопроекту, але вніс дві правки до інших законопроектів, а також пропустив більшість засідань парламенту, які відбулись за час його роботи.