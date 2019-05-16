Вакарчук назвал членов своей команды

Так, к команде партии, которая создается, вошли: Юлия Клименко, которая, по словам Вакарчука, в возрасте 25 лет руководила большим, собственноручно созданным предприятием, а также была заместителем министра экономики в правительстве реформаторов.

Ярослав Юрчишин, который возглавлял украинский филиал агентства Transperensy Int.

Юрий Соколов - член-корреспондент АМНУ, кардиолог и инициатор создания программы по бесплатному установлению стендов.

Андрей Шараскин - защитник Донецкого аэропорта, театральный режиссер.

Соломия Бобровская - и.о. главы Одесской облгосадминистрации в 2016-2017 годах.

По словам лидера партии, которая создается, их всех объединяет нулевая толерантность к коррупции и стремление положительно изменить страну и политику.

Отметим, что сейчас партия только регистрируется в Минюсте, поэтому фактически еще не создана. Также еще не известно, кто войдет в партию. Лица, которые пришли сегодня поддержать Вакарчука на мероприятии, - это члены его команды, и не известно, войдут ли они в состав новой политсилы.

Как сообщал УНН, в четверг музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил о создании своей партии "Голос".

Напомним, Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады 6 созыва. Прошел он в ВР по списку политической силы "Наша Украина - Народная Самооборона". Нардепом Вакарчук был с 23 ноября 2007 года до 16 декабря 2008 года, когда полномочия его были досрочно прекращены на основании личного заявления. За время работы в парламенте Вакарчук не подал ни одного законопроекта, но внес две поправки в других законопроектов, а также пропустил большинство заседаний парламента, которые произошли за время его работы.