"Голос", "Удар", "Нога": реакція соцмереж на політичні амбіції Вакарчука

Сьогодні вранці у центрі Києва Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії “Голос”, представив деяких членів своєї команди та озвучив ідеї з якими збирається йти на парламентські вибори.

Це вже не перший випадок, коли людина творчої професії має намір реалізувати себе у політиці, що, звісно, не могло пройти повз користувачів соціальних мереж:

Багато хто порівнює Вакарчука з іншими відомими артистами, або проводить аналогію з представниками інших професій:

Дехто зауважує, що це вже не перша спроба співака увійти у Парламент:

Користувачі соцмереж, також, відмічають, що це невчасний крок шоумена:

Але знайшлися й прихильники новоспеченого політика, які також висловлюють свою думку у коментарях:





Є й просто негативні реакції та коментарі до постів, у яких люди не вірять в щирість та професіоналізм Святослава :