"Голос", "Удар", "Нога": реакція соцмереж на політичні амбіції Вакарчука
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук вирішив вдруге підкорити велику політику разом зі своєю партією “Голос”. УНН зібрав реакцію соціальних мереж, яку викликало рішення шоумена балотуватися на парламентські вибори, які мають відбутися у жовтні 2019 року.
Сьогодні вранці у центрі Києва Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії “Голос”, представив деяких членів своєї команди та озвучив ідеї з якими збирається йти на парламентські вибори.
Це вже не перший випадок, коли людина творчої професії має намір реалізувати себе у політиці, що, звісно, не могло пройти повз користувачів соціальних мереж:
Багато хто порівнює Вакарчука з іншими відомими артистами, або проводить аналогію з представниками інших професій:
Дехто зауважує, що це вже не перша спроба співака увійти у Парламент:
Користувачі соцмереж, також, відмічають, що це невчасний крок шоумена:
Але знайшлися й прихильники новоспеченого політика, які також висловлюють свою думку у коментарях:
Є й просто негативні реакції та коментарі до постів, у яких люди не вірять в щирість та професіоналізм Святослава :