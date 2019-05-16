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"Голос", "Удар", "Нога": реакція соцмереж на політичні амбіції Вакарчука

"Голос", "Удар", "Нога": реакція соцмереж на політичні амбіції Вакарчука

Київ • УНН

 • 29528 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук вирішив вдруге підкорити велику політику разом зі своєю партією “Голос”. УНН зібрав реакцію соціальних мереж, яку викликало рішення шоумена балотуватися на парламентські вибори, які мають відбутися у жовтні 2019 року.

Сьогодні вранці у центрі Києва Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії “Голос”, представив деяких членів своєї команди та озвучив ідеї з якими збирається йти на парламентські вибори.

Це вже не перший випадок, коли людина творчої професії має намір реалізувати себе у політиці, що, звісно, не могло пройти повз користувачів соціальних мереж:

Багато хто порівнює Вакарчука з іншими відомими артистами, або проводить аналогію з представниками інших професій:

Дехто зауважує, що це вже не перша спроба співака увійти у Парламент:

Користувачі соцмереж, також, відмічають, що це невчасний крок шоумена:

Але знайшлися й прихильники новоспеченого політика, які також висловлюють свою думку у коментарях:

Є й просто негативні реакції та коментарі до постів, у яких люди не вірять в щирість та професіоналізм Святослава :

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