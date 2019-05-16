Вакарчук озвучив ідеї, з якими йде у велику політику

"Інтереси громадян України - понад усе, екзистенційний вибір України - Європа, один закон для всіх, вільна економіка без олігархів, влада, яка підзвітна громадянам України. Це все - ідеї, деталі цих ідей ми розкриємо згодом, ви побачите їх у нашій програмі", - наголосив Вакарчук.

Він також додав, що його команда прагне зробити українську політику "людиноцентриською".

"Нова політика має поставити на перше місце людину з її гідністю, з її добробутом, свободою, безпекою. Не людина заради держави, а держава заради людини - ось наша філософія", - додав він.

За його словами, причини, що надихнули його йти у велику політику, - це втома від корумпованості влади, яка служить інтересам олігархів.

"Ми всі втомились від того, як робиться політика зараз в Україні, як з економіки вимиваються гроші, осідаючи в кишенях декількох людей, у той час, коли нам не вистачає грошей на освіту, медицину... Ми втомились від того, як політики обіцяють нам перед виборами золоті гори, а потім, отримавши мандат, зраджують нас, переслідуючи власні інтереси", - наголосив Вакарчук.

Нагадаємо, Вакарчук заявив про створення партії "Голос" і назвав членів своєї команди.