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7 марта, 13:58 • 100068 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123891 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137930 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вакарчук озвучил идеи, с которыми идет в большую политику

Вакарчук озвучил идеи, с которыми идет в большую политику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Партия "Голос", которая сейчас создается, хочет сделать украинскую политику ориентированной на нужды простого человека и убрать олигархов от политики. Об этом заявил лидер этой новой партии, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук во время презентации создания своей политсилы, передает корреспондент УНН.

"Интересы граждан Украины - прежде всего, экзистенциальный выбор Украины - Европа, один закон для всех, свободная экономика без олигархов, власть, которая подотчетна гражданам Украины. Это все - идеи, детали этих идей мы раскроем позже, вы увидите их в нашей программе" , - отметил Вакарчук.

Он также добавил, что его команда стремится сделать украинскую политику "человекоцентристской".

"Новая политика должна поставить на первое место человека с его достоинством, с его благосостоянием, свободой, безопасностью. Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - добавил он.

По его словам, причины, которые вдохновили его идти в большую политику, - это усталость от коррумпированности власти, которая служит интересам олигархов.

"Мы все устали от того, как делается политика сейчас в Украине, как с экономики вымываются деньги, оседая в карманах нескольких людей, в то время, когда нам не хватает денег на образование, медицину... Мы устали от того, как политики обещают нам перед выборами золотые горы, а потом, получив мандат, предают нас, преследуя собственные интересы", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и назвал членов своей команды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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