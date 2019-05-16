Вакарчук озвучил идеи, с которыми идет в большую политику
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Партия "Голос", которая сейчас создается, хочет сделать украинскую политику ориентированной на нужды простого человека и убрать олигархов от политики. Об этом заявил лидер этой новой партии, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук во время презентации создания своей политсилы, передает корреспондент УНН.
"Интересы граждан Украины - прежде всего, экзистенциальный выбор Украины - Европа, один закон для всех, свободная экономика без олигархов, власть, которая подотчетна гражданам Украины. Это все - идеи, детали этих идей мы раскроем позже, вы увидите их в нашей программе" , - отметил Вакарчук.
Он также добавил, что его команда стремится сделать украинскую политику "человекоцентристской".
"Новая политика должна поставить на первое место человека с его достоинством, с его благосостоянием, свободой, безопасностью. Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - добавил он.
По его словам, причины, которые вдохновили его идти в большую политику, - это усталость от коррумпированности власти, которая служит интересам олигархов.
"Мы все устали от того, как делается политика сейчас в Украине, как с экономики вымываются деньги, оседая в карманах нескольких людей, в то время, когда нам не хватает денег на образование, медицину... Мы устали от того, как политики обещают нам перед выборами золотые горы, а потом, получив мандат, предают нас, преследуя собственные интересы", - подчеркнул Вакарчук.
Напомним, Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и назвал членов своей команды.