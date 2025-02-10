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Голливудский продюсер признан виновным в двойном убийстве и изнасиловании семи женщин

Голливудский продюсер признан виновным в двойном убийстве и изнасиловании семи женщин

Киев  •  УНН

 • 9363 просмотра

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Дэвида Пирса признали виновным в убийстве двух женщин и изнасиловании семи других в Лос-Анджелесе. Продюсер давал жертвам фентанил и «наркотик для изнасилования», за что ему грозит пожизненное заключение.

Голливудскому продюсеру грозит пожизненное заключение после того, как вечеринка с наркотиками привела к гибели двух женщин из Лос-Анджелеса.

Передает УНН со ссылкой на Fox News.

Кинопродюсера и бывшего актера Дэвида Пирса признали виновным в двойном убийстве модели Кристи Джайлз и ее подруги Хильды Марселы Кабралес Арзола и изнасиловании семи женщин.

Прокуроры описали Пирса как «расчетливого серийного насильника, который заманивал женщин к себе домой, выдавая себя за голливудского продюсера».

Серийный насильник был привлечен к ответственности за смерть [Джайлз] и [Кабралес-Арзола], которые трагически погибли в результате отравления фентанилом, а также за жертвы семи других женщин по всему Лос-Анджелесу. Прокуратура будет преследовать по всей строгости закона тех, кто незаконно поставляет фентанил и разрушает жизни, особенно тех, кто совершает сексуальное насилие 

- сказал в своем заявлении окружной прокурор Натан Хохман.

По данным полиции Лос-Анджелеса, в ночь на 13 ноября 2021 года модель Джайлз и архитектор Кабралес-Арзола встретились с Пирсом, а также Брандтом Осборном и Майклом Ансбахом на вечеринке. Они вернулись к Пирсу домой, где он предоставил группе GHB (более известного как «Спокойной ночи, Золушка»). - так называемый «наркотик для изнасилования на свидании» - и фентанил.

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Несколько часов спустя камеры наблюдения показали, как группа мужчин в масках, которые управляли автомобилем без номерных знаков, высадила женщин в двух разных больницах, по словам прокуроров.

Джайлс была объявлена мертвой после того, как сотрудники обнаружили ее безжизненное тело возле больницы Южной Калифорнии в Калвер-Сити. Кабралес-Арсола была реанимирована после того, как ее высадили в двух милях от больницы Kaiser Permanente West Los Angeles, где она умерла 11 дней спустя.

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Токсикологические тесты, проведенные на телах подтвердили наличие в крови жертв опиоида фентанила и препарата для изнасилования на свиданиях GHB. Дозировка фентанила была смертельной - Пирс знал, что препарат был смешан с кокаином. Затем подсудимый утверждал, что не знал об опасности комбинации наркотиков, пока жертвы не передозировали.

В своих показаниях ныне судимый рассказал, что оставил друзей в комнате для гостей, а сам пошел спать. Сообщается, что они были без сознания около 12 часов, пока он не сказал, что начал реанимационные маневры и отвез их в больницу.

Расследование после убийств показало, что Пирс был рецидивистом, употреблял наркотики для совершения многочисленных сексуальных нападений на нескольких женщин, заявили власти. Семь жертв Пирса выступили на суде, чтобы дать показания о его сексуальной распущенности и склонности к насилию, по словам прокуроров.

Дэвид Пирс был признан виновным в преступлениях. Ему грозит от 128 лет до пожизненного заключения без права условно-досрочного освобождения в соответствии с решением, которое будет опубликовано позже.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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