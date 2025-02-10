Голлівудський продюсер визнаний винним у подвійному вбивстві та зґвалтуванні семи жінок

Голлівудському продюсеру загрожує довічне ув'язнення після того, як вечірка з наркотиками призвела до загибелі двох жінок із Лос-Анджелеса.

Передає УНН із посиланням на Fox News.

Кінопродюсера та колишнього актора Девіда Пірса визнали винним у подвійному вбивстві моделі Крісті Джайлз та її подруги Хільди Марсели Кабралес Арзола та зґвалтуванні семи жінок.

Прокурори описали Пірса як "розважливого серійного ґвалтівника, який заманював жінок до себе додому, видаючи себе за голлівудського продюсера".

Серійний ґвалтівник був притягнутий до відповідальності за смерть [Джайлз] і [Кабралес-Арзола], які трагічно загинули в результаті отруєння фентанілом, а також за жертви семи інших жінок по всьому Лос-Анджелесу. Прокуратура буде переслідувати за всією суворістю закону тих, хто незаконно постачає фентаніл і руйнує життя, особливо тих, хто вчиняє сексуальне насильство - сказав у своїй заяві окружний прокурор Натан Хохман.

За даними поліції Лос-Анджелеса, в ніч на 13 листопада 2021 року модель Джайлз і архітектор Кабралес-Арзола зустрілися з Пірсом, а також Брандтом Осборном і Майклом Ансбахом на вечірці. Вони повернулися до Пірса додому, де він надав групі GHB (більш відомого як "На добраніч, Попелюшка"). - так званий "наркотик для зґвалтування на побаченні" - і фентаніл.

Кілька годин потому камери спостереження показали, як група чоловіків у масках, які керували автомобілем без номерних знаків, висадила жінок у двох різних лікарнях, за словами прокурорів.

Джайлс було оголошено мертвою після того, як співробітники виявили її неживе тіло біля лікарні Південної Каліфорнії в Калвер-Сіті. Кабралес-Арсола була реанімована після того, як її висадили за дві милі від лікарні Kaiser Permanente West Los Angeles, де вона померла 11 днів потому.

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Токсикологічні тести, проведені на тілах підтвердили наявність у крові жертв опіоїду фентанілу та препарату для згвалтування на побаченнях GHB. Дозування фентанілу було смертельним - Пірс знав, що препарат був змішаний з кокаїном. Потім підсудний стверджував, що не знав про небезпеку комбінації наркотиків, поки жертви не передозували.

У своїх свідченнях нині судимий розповів, що залишив друзів у кімнаті для гостей, а сам пішов спати. Повідомляється, що вони були без свідомості близько 12 годин, поки він не сказав, що почав реанімаційні маневри і відвіз їх до лікарні.

Розслідування після вбивств засвідчило, що Пірс був рецидивістом, вживав наркотики для скоєння численних сексуальних нападів на кількох жінок, заявила влада. Сім жертв Пірса виступили на суді, щоб дати свідчення про його сексуальну розбещеність і схильність до насильства, за словами прокурорів.

Девіда Пірса було визнано винним у злочинах. Йому загрожує від 128 років до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення відповідно до рішення, яке буде опубліковано пізніше.

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