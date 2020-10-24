Гол Попова принес "Динамо" пятую победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Во втором противостоянии игрового дня 7-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало "Александрию", передает корреспондент УНН.
Уже на 1-й минуте баталии подопечные Мирчи Луческу разыграли результативный штрафной. Единственное взятие в игре записал в свой актив 21-летний защитник Денис Попов.
"Бело-синие" имели статистическое преимущество по итогам противостояния - 58% владения мячом, 15 против 8 ударов, 6:2 по угловым, но, однако, так и не смогли конвертировать это все во второй забитый мяч - победа со счетом 1:0.
Стоит отметить, что "Динамо" с 17-ю баллами занимает первую строчку УПЛ, "Александрия" - осталась с 9-ю.
Как сообщалось ранее в УНН, сегодня мадридский "Реал", который недавно уступил донецкому "Шахтеру" в Лиге чемпионов, на выезде обыграл "Барселону".