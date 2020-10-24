Гол Попова приніс "Динамо" п'яту перемогу в УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У другому протистоянні ігрового дня 7-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" приймало "Олександрію", передає кореспондент УНН.

Вже на 1-й хвилині баталії підопічні Мірчі Луческу розіграли результативний штрафний. Єдине взяття у грі записав до свого активу 21-річний оборонець Денис Попов.

"Біло-сині" мали статистичну перевагу за підсумками протистояння - 58% володіння м'ячем, 15 проти 8 ударів, 6:2 за кутовими, але, однак, так і не змогли конвертувати це все у другий забитий м'яч - перемога із рахунком 1:0.

Варто відзначити, що "Динамо" із 17-ма балами займає першу сходинку УПЛ, "Олександрія" - залишилася із 9-ма.

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні мадридський "Реал", який нещодавно поступився донецькому "Шахтарю" у Лізі чемпіоні, на виїзді обіграв "Барселону".

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