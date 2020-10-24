Битва грандів: "Реал" на виїзді обіграв "Барселону"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В рамках 7-го туру іспанської Прімери відбулося "Ель Класико" в якому каталонська "Барселона" приймала мадридський "Реал", передає кореспондент УНН.
Команди обмінялися швидкими голами на старті зустрічі. Спочатку Федеріко Вальверде з гострого кута штрафного пробив у дальній верхній кут воріт. Через кілька хвилин простріл Альби замкнув 17-річний Ансу Фаті.
У середині другої половини забив Серхіо Рамос, який заробив на собі пенальті - 2:1.
Наприкінці протистояння перемогу довершив Лука Модріч, який зняв усі питання стосовно переможця (90 хв) - 3:1.
Примітно, що в історії "Ель Класико" "Реал" вирвався вперед - 97 виграшів проти 96 у "Барселони" при 52 нічиїх.
Крім того додамо, у турнірній таблиці "галактікос" набрали 13 очок та вийшли в одноосібні лідери. "Барселона" із 7 пунктами йде у середині таблиці.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Реал" програв українському "Шахтарю" у поєдинку Ліги Чемпіонів.