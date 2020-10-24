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Битва грандов: "Реал" на выезде обыграл "Барселону"

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В рамках 7-го тура испанской Примеры произошло "Эль-Класико" в котором каталонская "Барселона" принимала мадридский "Реал", передает корреспондент УНН.

Команды обменялись быстрыми голами на старте встречи. Сначала Федерико Вальверде с острого угла штрафной пробил в дальний верхний угол ворот. Через несколько минут прострел Альбы замкнул 17-летний Ансу Фати.

В середине второй половины забил Серхио Рамос, заработавший на себе пенальти - 2:1.

В конце противостояния победу довершил Лука Модрич, который снял все вопросы относительно победителя (90 мин) - 3:1.

Примечательно, что в истории "Эль-Классико" "Реал" вырвался вперед - 97 выигрышей против 96 у "Барселоны" при 52 ничьих.

Кроме того добавим, в турнирной таблице "галактикос" набрали 13 очков и вышли в единоличные лидеры. "Барселона" с 7 пунктами идет в середине таблицы.

Как сообщалось ранее в УНН, "Реал" проиграл украинскому "Шахтеру" в матче Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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