Годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми: на Херсонщине должностное лицо службы по делам детей получила подозрение

Эксклюзив
14:11 • 4096 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 8942 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 12526 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 10649 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 10763 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10264 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15914 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12607 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47985 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37856 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 6344 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 29816 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28631 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 29042 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 12803 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 12526 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 63730 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 68437 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 71635 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 110701 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Ровненская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28797 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 36015 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 60990 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80228 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121728 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

Годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми: на Херсонщине должностное лицо службы по делам детей получила подозрение

Киев • УНН

 • 558 просмотра

На Херсонщине должностному лицу службы по делам детей сообщили о подозрении из-за служебной халатности. Она годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми в детском доме семейного типа.

Годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми: на Херсонщине должностное лицо службы по делам детей получила подозрение

В Херсонской области должностному лицу службы по делам детей, которая годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице службы по делам детей одного из районов области. Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо было обязано контролировать условия проживания и безопасность детей в детском доме семейного типа. Впрочем, на протяжении лет она не реагировала на ситуацию в семье, где дети подвергались особо тяжким преступлениям.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 4005 просмотров

Сейчас отец-воспитатель содержится под стражей и обвиняется в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Следствием установлено, что он на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие над малолетней подопечной, а также развратные действия в отношении других несовершеннолетних воспитанниц и хранил детскую порнографию.

Следствие также установило, что должностное лицо не провело оценку уровня безопасности для детей, не инициировало рассмотрение ситуации на комиссии по вопросам защиты прав ребенка и не приняло мер для их изъятия из опасной среды.

Даже после эвакуации семьи в 2022 году она, по данным следствия, не обеспечила надлежащего взаимодействия с коллегами из других регионов и не сообщила им об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.

Дети были изъяты из опасной среды и переданы под надзор специалистов только после вмешательства прокуратуры - уже после задержания подозреваемого.

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову22.09.25, 16:03 • 4553 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Херсонская область