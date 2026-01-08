Годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми: на Херсонщине должностное лицо службы по делам детей получила подозрение

В Херсонской области должностному лицу службы по делам детей, которая годами не реагировала на сексуальное насилие над детьми, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице службы по делам детей одного из районов области. Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо было обязано контролировать условия проживания и безопасность детей в детском доме семейного типа. Впрочем, на протяжении лет она не реагировала на ситуацию в семье, где дети подвергались особо тяжким преступлениям.

Сейчас отец-воспитатель содержится под стражей и обвиняется в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Следствием установлено, что он на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие над малолетней подопечной, а также развратные действия в отношении других несовершеннолетних воспитанниц и хранил детскую порнографию.

Следствие также установило, что должностное лицо не провело оценку уровня безопасности для детей, не инициировало рассмотрение ситуации на комиссии по вопросам защиты прав ребенка и не приняло мер для их изъятия из опасной среды.

Даже после эвакуации семьи в 2022 году она, по данным следствия, не обеспечила надлежащего взаимодействия с коллегами из других регионов и не сообщила им об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.

Дети были изъяты из опасной среды и переданы под надзор специалистов только после вмешательства прокуратуры - уже после задержания подозреваемого.

