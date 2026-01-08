$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 3328 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 7570 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 11671 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 10104 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10304 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10051 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15729 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12508 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47655 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37645 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми: на Херсоншині посадовиця служби у справах дітей отримала підозру

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На Херсонщині посадовиці служби у справах дітей повідомили про підозру через службову недбалість. Вона роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми в дитячому будинку сімейного типу.

Роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми: на Херсоншині посадовиця служби у справах дітей отримала підозру

У Херсонській області посадовиці служби у справах дітей, яка роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальниці служби у справах дітей одного з районів області. Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовиця була зобов'язана контролювати умови проживання та безпеку дітей у дитячому будинку сімейного типу. Втім, упродовж років вона не реагувала на ситуацію в родині, де діти зазнавали особливо тяжких злочинів.

На Вінниччині від голоду померла дитина з інвалідністю, підозри отримали матір та двоє посадовців - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 4003 перегляди

Наразі батько-вихователь утримується під вартою та обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Слідством встановлено, що він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок і зберігав дитячу порнографію.

Слідство також встановило, що посадовиця не провела оцінку рівня безпеки для дітей, не ініціювала розгляд ситуації на комісії з питань захисту прав дитини те у вжила заходів для їх вилучення з небезпечного середовища.

Навіть після евакуації родини у 2022 році вона, за даними слідства, не забезпечила належної взаємодії з колегами з інших регіонів та не повідомила їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя.

Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців лише після втручання прокуратури - вже після затримання підозрюваного.

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 4545 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Херсонська область