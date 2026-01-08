Роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми: на Херсоншині посадовиця служби у справах дітей отримала підозру

У Херсонській області посадовиці служби у справах дітей, яка роками не реагувала на сексуальне насильство над дітьми, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальниці служби у справах дітей одного з районів області. Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовиця була зобов'язана контролювати умови проживання та безпеку дітей у дитячому будинку сімейного типу. Втім, упродовж років вона не реагувала на ситуацію в родині, де діти зазнавали особливо тяжких злочинів.

Наразі батько-вихователь утримується під вартою та обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Слідством встановлено, що він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок і зберігав дитячу порнографію.

Слідство також встановило, що посадовиця не провела оцінку рівня безпеки для дітей, не ініціювала розгляд ситуації на комісії з питань захисту прав дитини те у вжила заходів для їх вилучення з небезпечного середовища.

Навіть після евакуації родини у 2022 році вона, за даними слідства, не забезпечила належної взаємодії з колегами з інших регіонів та не повідомила їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя.

Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців лише після втручання прокуратури - вже після затримання підозрюваного.

