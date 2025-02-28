ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников
Киев • УНН
ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.
В Киеве фиксируются новые попытки мошенничества, когда неустановленные лица представляются должностными лицами налоговой службы и пытаются требовать деньги от предпринимателей. Мошенники используют различные методы, в частности, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными подписями и печатями. Об этом сообщает ГНС города Киева, пишет УНН.
Столичная налоговая информирует, что неустановленные лица, выдавая себя за должностных лиц Главного управления ГНС в г. Киеве, обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства,
Как сообщается, мошенники используют различные методы, в частности, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными подписями и печатями должностных лиц, а также звонят с требованием прислать средства на помощь ВСУ или для решения «вопросов предприятия».
Обращаем внимание, что мошенники могут использовать разные номера телефонов, расчетные счета, карточки разных банковских учреждений и т. п. Подчеркиваем, что должностные лица Главного управления ГНС в г. Киеве действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к таким письмам/звонкам,
Налоговая призывает предпринимателей быть осторожными и в случае получения сомнительных писем или звонков обращаться в Национальную полицию или в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в г. Киеве.
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