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ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

Киев • УНН

 • 49120 просмотра

ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.

ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

В Киеве фиксируются новые попытки мошенничества, когда неустановленные лица представляются должностными лицами налоговой службы и пытаются требовать деньги от предпринимателей. Мошенники используют различные методы, в частности, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными подписями и печатями. Об этом сообщает ГНС города Киева, пишет УНН.

Столичная налоговая информирует, что неустановленные лица, выдавая себя за должностных лиц Главного управления ГНС в г. Киеве, обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства,

- говорится в сообщении.

Как сообщается, мошенники используют различные методы, в частности, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными подписями и печатями должностных лиц, а также звонят с требованием прислать средства на помощь ВСУ или для решения «вопросов предприятия».

Обращаем внимание, что мошенники могут использовать разные номера телефонов, расчетные счета, карточки разных банковских учреждений и т. п. Подчеркиваем, что должностные лица Главного управления ГНС в г. Киеве действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к таким письмам/звонкам,

- отмечает ГНС.

Налоговая призывает предпринимателей быть осторожными и в случае получения сомнительных писем или звонков обращаться в Национальную полицию или в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в г. Киеве.

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках15.02.25, 15:21 • 101738 просмотров

Алина Волянская

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