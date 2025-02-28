ДПС попереджає про шахраїв, які видають себе за податкових працівників
Київ • УНН
ДПС Києва попереджає про шахраїв, які представляються податковими працівниками та вимагають кошти від підприємців. Зловмисники використовують підроблені документи та дзвінки для виманювання грошей.
У Києві фіксуються нові спроби шахрайства, коли невстановлені особи представляються посадовими особами податкової служби та намагаються вимагати гроші від підприємців. Шахраї використовують різні методи, зокрема, розсилають електронні та паперові листи з підробленими підписами та печатками. Про це повідомляє ДПС міста Києва, пише УНН.
Столична податкова інформує, що невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб Головного управління ДПС у м. Києві, звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти,
Як повідомляється, шахраї використовують різні методи, зокрема, розсилають електронні та паперові листи з підробленими підписами та печатками посадових осіб, а також телефонують з вимогою надіслати кошти на допомогу ЗСУ або для вирішення "питань підприємства".
Звертаємо увагу, що шахраї можуть використовувати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ тощо. Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДПС у м. Києві діють виключно у межах законодавства та не мають жодного відношення до таких листів/дзвінків,
Податкова закликає підприємців бути обережними та у разі отримання сумнівних листів чи дзвінків звертатися до Національної поліції або до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві.
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