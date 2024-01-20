Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф

Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что мирная конференция по Украине может состояться в 2024 году, а также отмечает, что без участия рф "саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей", передает УНН со ссылкой на Swissinfo.

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Запланированный Швейцарией мирный саммит по Украине должен состояться как можно скорее, считает президент Швейцарии Виола Амхерд.

"Это точно должно произойти в 2024 году", - сказал Амхерд.

Без участия россии саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей: "россии, вероятно, не будет, но мы ищем дискуссий со всеми остальными", - добавила она.

В то же время президент намекнула, что Швейцария также контактирует с россией. "Швейцария разговаривает со всеми, - пояснила она, - За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы общения существуют, и они открыты".

Пока неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств. "Конечно, есть небольшой риск того, что нам не удастся организовать саммит", - признал Амхерд. Но если Швейцария не попытается, этого точно не произойдет. "Вы также должны иметь смелость иногда сказать, что мы будем пытаться сделать все возможное".

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Однако Амхерд смягчает ожидания. "Мы не можем ожидать готового мирного плана в конце нашего саммита, - сказала президент. - Но если мы сможем начать мирный процесс, мы уже достигнем многого".

По ее словам, было бы успехом, если бы в нем приняли участие широкий круг стран, в том числе страны Юга - в частности Южная Африка, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия - и, если возможно, Китай.

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