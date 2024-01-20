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Глобальний "саміт миру": президентка Швейцарії пояснила, чому хотіла б присутності рф

Глобальний "саміт миру": президентка Швейцарії пояснила, чому хотіла б присутності рф

Київ • УНН

 • 73157 перегляди

Президент Швейцарії Віола Амхерд прагне, щоб мирна конференція щодо України відбулася у 2024 році, а також зауважує що без участі рф "саміт навряд чи стане справжньою мирною зустріччю".

Президентка Швейцарії Віола Амхерд вважає, що мирна конференція по Україні може відбутися у 2024 році, а також зауважує, що без участі рф "саміт навряд чи стане справжньою мирною зустріччю", передає УНН із посиланням на Swissinfo.

Деталі

Запланований Швейцарією мирний саміт щодо України має відбутися якомога швидше, вважає президент Швейцарії Віола Амхерд.

"Це точно має відбутися у 2024 році", — сказав Амхерд.

Без участі росії саміт навряд чи стане справжньою мирною зустріччю: "росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусій з усіма іншими", — додала вона.

Водночас президентка натякнула, що Швейцарія також контактує з Росією. "Швейцарія розмовляє з усіма, — пояснила вона. — За останні кілька днів мені кілька разів казали, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали спілкування існують, і вони відкриті".

Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів чи глав держав. "Звичайно, є невеликий ризик того, що нам не вдасться організувати саміт", - визнав Амхерд. Але якщо Швейцарія не спробує, цього точно не станеться. "Ви також повинні мати сміливість іноді сказати, що ми намагатимемося зробити все можливе".

Додамо

Однак Амхерд пом'якшує очікування. "Ми не можемо очікувати готового мирного плану в кінці нашого саміту, - сказала президент. - Але якщо ми зможемо розпочати мирний процес, ми вже досягнемо багато чого".

За її словами, було б успіхом, якби в ньому взяли участь широке коло країн, у тому числі країни Півдня – зокрема Південна Африка, Індія, Бразилія та Саудівська Аравія – і, якщо можливо, Китай. 

Україна та Швейцарія готуються до Глобального саміту миру15.01.24, 19:25 • 26008 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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