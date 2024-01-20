Глобальний "саміт миру": президентка Швейцарії пояснила, чому хотіла б присутності рф

Президентка Швейцарії Віола Амхерд вважає, що мирна конференція по Україні може відбутися у 2024 році, а також зауважує, що без участі рф "саміт навряд чи стане справжньою мирною зустріччю", передає УНН із посиланням на Swissinfo.

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Запланований Швейцарією мирний саміт щодо України має відбутися якомога швидше, вважає президент Швейцарії Віола Амхерд.

"Це точно має відбутися у 2024 році", — сказав Амхерд.

Без участі росії саміт навряд чи стане справжньою мирною зустріччю: "росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусій з усіма іншими", — додала вона.

Водночас президентка натякнула, що Швейцарія також контактує з Росією. "Швейцарія розмовляє з усіма, — пояснила вона. — За останні кілька днів мені кілька разів казали, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали спілкування існують, і вони відкриті".

Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів чи глав держав. "Звичайно, є невеликий ризик того, що нам не вдасться організувати саміт", - визнав Амхерд. Але якщо Швейцарія не спробує, цього точно не станеться. "Ви також повинні мати сміливість іноді сказати, що ми намагатимемося зробити все можливе".

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Однак Амхерд пом'якшує очікування. "Ми не можемо очікувати готового мирного плану в кінці нашого саміту, - сказала президент. - Але якщо ми зможемо розпочати мирний процес, ми вже досягнемо багато чого".

За її словами, було б успіхом, якби в ньому взяли участь широке коло країн, у тому числі країни Півдня – зокрема Південна Африка, Індія, Бразилія та Саудівська Аравія – і, якщо можливо, Китай.

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