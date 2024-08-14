"Глаза" российской ПВО: украинские контрразведчики уничтожили вражескую РЛС "Каста"

В Запорожской области военные контрразведчики СБУ в сотрудничестве с ВСУ уничтожили российскую РЛС дальнего обнаружения "Каста". Станцию называют "глазами" российской ПВО, которая контролировала украинское воздушное пространство. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Бойцы Службы безопасности, которые работают на горячих направлениях фронта в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по вражеской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2" - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что стоимость РЛС в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.

"Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал", - добавили в СБУ.

С начала полномасштабной войны различные подразделения Службы безопасности в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

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