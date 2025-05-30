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Главнокомандующий ВСУ: в мае с помощью дронов Силы обороны уничтожили более 89 тыс. вражеских целей

Киев • УНН

 • 534 просмотра

За май с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей. Враг копирует опыт ВСУ и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.

Главнокомандующий ВСУ: в мае с помощью дронов Силы обороны уничтожили более 89 тыс. вражеских целей

Работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. В мае дроны разных типов поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Детали

Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.

Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов разных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей

- заявил Сырский.

Главком заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения, добавил Сырский. "Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать возможности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а следовательно и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления

- отметил Сырский.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов. По словам Сырского, они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. Он подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом в разы увеличилось снабжение таких комплексов в военные части и нарастили подготовку специалистов БпНК.

Спасибо всем подразделениям беспилотных систем и каждому воину отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы - на технологической передовой нашей борьбы. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости Сил обороны и преимущества над врагом

- написал главком ВСУ.

Напомним

С начала 2025 года российские оккупационные войска потеряли более 190 тысяч военных. Об этом сообщил генерал Александр Сырский, отметив эффективную работу ВСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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