Главнокомандующий ВСУ: в мае с помощью дронов Силы обороны уничтожили более 89 тыс. вражеских целей

Работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. В мае дроны разных типов поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.

Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов разных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей

Главком заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения, добавил Сырский. "Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать возможности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а следовательно и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления