Главнокомандующий ВСУ: в мае с помощью дронов Силы обороны уничтожили более 89 тыс. вражеских целей
Киев • УНН
За май с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей. Враг копирует опыт ВСУ и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.
Работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. В мае дроны разных типов поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.
Детали
Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.
Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов разных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей
Главком заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.
В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения, добавил Сырский. "Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать возможности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а следовательно и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления
В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов. По словам Сырского, они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. Он подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом в разы увеличилось снабжение таких комплексов в военные части и нарастили подготовку специалистов БпНК.
Спасибо всем подразделениям беспилотных систем и каждому воину отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы - на технологической передовой нашей борьбы. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости Сил обороны и преимущества над врагом
Напомним
С начала 2025 года российские оккупационные войска потеряли более 190 тысяч военных. Об этом сообщил генерал Александр Сырский, отметив эффективную работу ВСУ.