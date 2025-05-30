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Головнокомандувач ЗСУ: у травні за допомогою дронів Сили оборони знищили понад 89 тис. ворожих цілей

Київ • УНН

 • 880 перегляди

За травень за допомогою дронів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей. Ворог копіює досвід ЗСУ та активно масштабує свої безпілотні підрозділи.

Головнокомандувач ЗСУ: у травні за допомогою дронів Сили оборони знищили понад 89 тис. ворожих цілей

Робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. У травні дрони різних типів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Деталі

Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей

- заявив Сирський.

Головком заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БПЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи, додав Сирський. "Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду. Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон - це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент - на знищенні операторів ворожих БПЛА та їхніх пунктів управління

- зазначив Сирський.

Під час наради було розглянуто питання розвитку безпілотних наземних комплексів. За словами Сирського, вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. Він підкреслив, що у порівнянні з 2024 роком в рази збільшилось постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК.

Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу й знищення ворогів. Ви - на технологічній передовій нашої боротьби. Саме розвиток технологій є ключем до стійкості Сил оборони та переваги над ворогом

- написав головком ЗСУ.

Нагадаємо

З початку 2025 року російські окупаційні війська втратили понад 190 тисяч військових. Про це повідомив генерал Олександр Сирський, відзначивши ефективну роботу ЗСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Олександр Сирський
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