Головнокомандувач ЗСУ: у травні за допомогою дронів Сили оборони знищили понад 89 тис. ворожих цілей

Робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. У травні дрони різних типів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей

Головком заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БПЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи, додав Сирський. "Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду. Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон - це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент - на знищенні операторів ворожих БПЛА та їхніх пунктів управління