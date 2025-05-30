Головнокомандувач ЗСУ: у травні за допомогою дронів Сили оборони знищили понад 89 тис. ворожих цілей
Київ • УНН
За травень за допомогою дронів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей. Ворог копіює досвід ЗСУ та активно масштабує свої безпілотні підрозділи.
Робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. У травні дрони різних типів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.
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Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.
Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей
Головком заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БПЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.
Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи, додав Сирський. "Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду. Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон - це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент - на знищенні операторів ворожих БПЛА та їхніх пунктів управління
Під час наради було розглянуто питання розвитку безпілотних наземних комплексів. За словами Сирського, вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. Він підкреслив, що у порівнянні з 2024 роком в рази збільшилось постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК.
Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу й знищення ворогів. Ви - на технологічній передовій нашої боротьби. Саме розвиток технологій є ключем до стійкості Сил оборони та переваги над ворогом
Нагадаємо
З початку 2025 року російські окупаційні війська втратили понад 190 тисяч військових. Про це повідомив генерал Олександр Сирський, відзначивши ефективну роботу ЗСУ.