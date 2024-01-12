Главное, чтобы был справедливым: Зеленский о законопроекте по мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще не видел конечный вариант законопроекта о мобилизации и отметил, что главное, чтобы он был справедливым. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве, передает корреспондент УНН.

Что касается вопроса относительно закона о мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали и конечный вариант я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать - отметил Зеленский.

Дополнение

Правительство 11 января отозвало законопроект о мобилизации для доработки.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию закона о мобилизации, и готовы вынести этот законопроект на согласование правительства в ближайшее время.