Головне, щоб був справедливий: Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще не бачив кінцевий варіант законопроєкту про мобілізацію та зазначив, що головне, щоб він був справедливим. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком в Києві, передає кореспондент УНН.

Що стосується запитання щодо закону про мобілізацію. Я знаю, що військові з депутатами працювали й кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливий. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати - зазначив Зеленський.

Доповнення

Уряд 11 січня відкликав законопроєкт про мобілізацію для доопрацювання.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію закону про мобілізацію, та готові винести цей законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.