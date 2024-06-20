Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности согласованного сегодня 14-го пакета санкций ЕС против рф, пишет УНН.

Детали

"Я приветствую соглашение по нашему 14-му пакету санкций против россии. Этот жесткий пакет еще больше лишит россию доступа к ключевым технологиям. Это лишит россию дальнейших доходов от энергетики. И борется с теневым флотом путина и теневой банковской сетью за рубежом", - сообщила фон дер Ляйен в X.

Напомним

20 июня страны ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии.