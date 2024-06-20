Киев • УНН
ЕС согласовал свой 14-й пакет санкций против россии, который еще больше ограничит доступ россии к ключевым технологиям, лишит ее доходов от энергетики и нацелится на теневой флот путина и сеть теневых банков за рубежом.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности согласованного сегодня 14-го пакета санкций ЕС против рф, пишет УНН.
Детали
"Я приветствую соглашение по нашему 14-му пакету санкций против россии. Этот жесткий пакет еще больше лишит россию доступа к ключевым технологиям. Это лишит россию дальнейших доходов от энергетики. И борется с теневым флотом путина и теневой банковской сетью за рубежом", - сообщила фон дер Ляйен в X.
Напомним
20 июня страны ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии.